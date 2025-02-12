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12 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской и Тульской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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