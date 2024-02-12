12 февраля, 08:30Транспорт
Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за ожидающегося мокрого снега и ледяного дождя. Дептранс также призвал водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
Самые быстрые магистрали в данный момент – проспект Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспект. Строительные работы ведутся на Волгоградском проспекте 46, 14-м и 32-м километре МКАД.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.