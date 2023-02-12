Первый слой асфальта уложили на восстановленной части Крымского моста

На новых пролетах Крымского моста уложили первый слой асфальта. Толщина покрытия составила 6 сантиметров.

Уже на следующей неделе планируется положить верхний слой, он будет на сантиметр тоньше. Полностью движение автотранспорта там должны восстановить в следующем месяце.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, из-за чего автомобильная ветка там частично обрушилась.

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