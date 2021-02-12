Названа причина незапланированной посадки самолета "Победы" в Астрахани

СМИ узнали причину изменения маршрута авиакомпании "Победа" по пути из Москвы в Нальчик. Борт совершил неожиданную посадку в Астрахани.

Про нее пассажирам сообщили только после посадки в самолет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.