Два "Сапсана" прибудут в Москву с задержкой

Два "Сапсана" прибудут в Москву примерно с часовой задержкой. Электрички задерживаются на 2–2,5 часа.

РЖД из-за этого не берет дополнительный сбор за проезд в скоростных "Ласточках", пассажиры могут пересаживаться в них без ограничений.