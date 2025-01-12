Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 января.

Почти 40 новых станций метро и МЦД появятся в Москве в ближайшие 5 лет. Также за это время практически полностью обновится подвижной состав метро и диаметров.

17 самолетов, летевших в Санкт-Петербург, ушли в Москву в качестве запасного аэродрома. В северной столице из-за снежного циклона пришлось закрывать аэропорт Пулково. Всего в Пулково были задержаны около 50 рейсов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершил работу. Было более 30 площадок, которые на протяжении целого месяца дарили москвичам яркие эмоции