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12 января, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

17 самолетов ушли на запасной аэродром в Москву вместо Пулково

17 самолетов ушли в Москву из-за ограничений в аэропорту Пулково

Инновационные кресла установили на автовокзалах Саларьево, Центральный и Северные Ворота

Пулково вновь приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды

Шесть новых станций откроются в ТиНАО к 2030 году

Движение на Ягодной улице частично перекрыли из-за пожара

Шесть рейсов "Аэрофлота" задерживаются на фоне непогоды в Санкт-Петербурге

Аэропорт Пулково открыли на вылет и прием самолетов

Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 января.

Почти 40 новых станций метро и МЦД появятся в Москве в ближайшие 5 лет. Также за это время практически полностью обновится подвижной состав метро и диаметров.

17 самолетов, летевших в Санкт-Петербург, ушли в Москву в качестве запасного аэродрома. В северной столице из-за снежного циклона пришлось закрывать аэропорт Пулково. Всего в Пулково были задержаны около 50 рейсов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершил работу. Было более 30 площадок, которые на протяжении целого месяца дарили москвичам яркие эмоции

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