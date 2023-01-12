Новости часа: в РФ появятся минимум 5–7 новых автомобильных брендов в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимум пять–семь новых автомобильных брендов появятся в России в 2023 году. Об этом заявили в Ассоциации европейского бизнеса.

На российском рынке есть полугодовой запас детского ибупрофена в форме суспензии. Об этом сообщил Росздравнадзор.

ФСБ задержала жителя Твери, который планировал вступить в ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба.