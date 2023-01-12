Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Новости часа: в РФ появятся минимум 5–7 новых автомобильных брендов в 2023 году

Новости часа: в РФ появятся минимум 5–7 новых автомобильных брендов в 2023 году

Новости часа: автомобильную часть Крымского моста временно закроют 14 января

Дептранс сообщил о количестве поездок по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Поезда "Иволга 3.0" запустят на МЦД после их обкатки

Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

Еще на двух столичных улицах увеличили скорость движения автомобилей

Около 45 тыс пассажиров воспользовались первым автобусным экспресс-маршрутом на МСД

Около 735 тыс машин проехали по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Более 730 тыс автомобилей проехали по МСД в первую неделю работы в платном режиме

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 49 километров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимум пять–семь новых автомобильных брендов появятся в России в 2023 году. Об этом заявили в Ассоциации европейского бизнеса.

На российском рынке есть полугодовой запас детского ибупрофена в форме суспензии. Об этом сообщил Росздравнадзор.

ФСБ задержала жителя Твери, который планировал вступить в ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба.

Читайте также
транспортавтомедицинаобществопроисшествиявидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика