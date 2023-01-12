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13:30

Экономика

Новости часа: автомобильную часть Крымского моста временно закроют 14 января

Новости часа: автомобильную часть Крымского моста временно закроют 14 января

Дептранс сообщил о количестве поездок по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Поезда "Иволга 3.0" запустят на МЦД после их обкатки

Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

Еще на двух столичных улицах увеличили скорость движения автомобилей

Около 45 тыс пассажиров воспользовались первым автобусным экспресс-маршрутом на МСД

Около 735 тыс машин проехали по МСД в платном режиме за первую неделю работы

Более 730 тыс автомобилей проехали по МСД в первую неделю работы в платном режиме

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 49 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автодорожную часть Крымского моста закроют 14 января на неполный день из-за ремонта. Об этом сообщил Минтранс.

Шведская компания IKEA продаст свои заводы в России до начала июля. Об этом заявили СМИ.

Посещаемость кинотеатров РФ в новогодние праздники вернулась к допандемийному периоду. Об этом рассказала глава Минкульта Ольга Любимова.

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