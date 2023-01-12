13:30Экономика
Новости часа: автомобильную часть Крымского моста временно закроют 14 января
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автодорожную часть Крымского моста закроют 14 января на неполный день из-за ремонта. Об этом сообщил Минтранс.
Шведская компания IKEA продаст свои заводы в России до начала июля. Об этом заявили СМИ.
Посещаемость кинотеатров РФ в новогодние праздники вернулась к допандемийному периоду. Об этом рассказала глава Минкульта Ольга Любимова.