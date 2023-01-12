Число авиарейсов по Приморью сократили вдвое из-за проблем с канадскими самолетами

Число авиарейсов по Приморью сократили двое из-за проблем с канадскими самолетами. Стало известно, что возникли сложности с ремонтом двигателей. Специалисты ищут зарубежную компанию для обслуживания самолетов. Если не найдут, то эксплуатацию бортов DHC-6 остановят в 2024 году.

Как заявили в региональном Минтрансе, железнодорожное и автобусное сообщение хорошо развито между городами и поселками, куда летают канадские самолеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.