Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Транспорт

Российские таксопарки рассказали о текущих сложностях в отрасли

Российские таксопарки рассказали о текущих сложностях в отрасли

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 1 балл

Международный авиарейс отменили в Тайване из-за загоревшегося пауэрбанка

Новости часа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

В США устранили неполадки в системе оповещения пилотов

Внутренние авиарейсы приостановили в США из-за сбоя оповещения пилотов

Управление гражданской авиации США сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов

Новости часа: Минтранс Подмосковья призвал соблюдать скоростной режим из-за гололедицы

Столичные власти откроют еще 14 станций метро в 2023 году

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 37 километров

Российские таксопарки задумываются о ликвидации из-за дорогих запчастей на иностранные машины. Проблемы начались после ухода с рынка крупных автопроизводителей. Дело в том, что срок эксплуатации у машин эконом-класса заканчивается, а новые автомобили невозможно купить. По словам владельцев таксопарков, нужные для ремонта детали везут через дальние страны, однако они едут долго и стоят дорого.

О проблемах сообщили в Общественном совете по развитию такси. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоКристина КурумаКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика