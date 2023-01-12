Российские таксопарки рассказали о текущих сложностях в отрасли

Российские таксопарки задумываются о ликвидации из-за дорогих запчастей на иностранные машины. Проблемы начались после ухода с рынка крупных автопроизводителей. Дело в том, что срок эксплуатации у машин эконом-класса заканчивается, а новые автомобили невозможно купить. По словам владельцев таксопарков, нужные для ремонта детали везут через дальние страны, однако они едут долго и стоят дорого.

О проблемах сообщили в Общественном совете по развитию такси. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.