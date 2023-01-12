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Транспорт

Международный авиарейс отменили в Тайване из-за загоревшегося пауэрбанка

Международный авиарейс отменили в Тайване из-за загоревшегося пауэрбанка

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Международный авиарейс отменили в Тайване из-за загоревшегося пауэрбанка для зарядки телефона. Инцидент произошел в самолете, который собирался лететь в Сингапур. Внешний аккумулятор вспыхнул, когда борт сингапурской авиакомпании уже выруливал на взлетную полосу.

Самолет вернули к терминалу, огонь потушили, а пассажиров высадили. Пострадал владелец пауэрбанка – у него ожог пальцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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