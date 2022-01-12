Москвичам показали кадры пустых дорог в Дзержинском

Жители Дзержинского поделились кадрами практически пустых дорог. Ранее жители города жаловались, что в часы пик люди подолгу не могут выбраться из района и вернуться вечером домой.

Там реконструируют клеверную развязку, из-за чего закрыты несколько съездов. 12 января схему движения изменили: ночью ограничили транзит с Новорязанского на Дзержинское шоссе, а еще разрешили левый поворот на МКАД после моста и выставили патрули ГИБДД, которые регулируют движение.

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