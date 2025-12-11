Движение по Краснопресненскому путепроводу открыли после капитального ремонта в Москве

В Москве возобновили движение по Краснопресненскому путепроводу после завершения капитального ремонта. Сооружению требовалось обновление: элементы были поражены коррозией, имелись проблемы с гидроизоляцией и частично разрушились деформационные швы.

Специалисты полностью заменили железобетонные балки, швы и опорные части, обновили асфальтовое покрытие, установили энергоэффективные фонари, гранитную облицовку и новые ограждения. При должном обслуживании путепровод простоит еще не менее 50 лет.

