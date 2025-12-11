11 декабря, 16:15Транспорт
ЦОДД сообщил о возобновлении движения в центре Москвы
Центр организации дорожного движения сообщил об открытии движения на Боровицкой площади и улице Знаменке в центре Москвы. Ранее здесь действовали временные ограничения.
В городе сохраняются локальные перекрытия, о которых водителей предупреждали заранее. В частности, движение ограничено на 69-м километре внешней стороны МКАД. Специалисты ЦОДД рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты.
