ЦОДД сообщил о возобновлении движения в центре Москвы

Центр организации дорожного движения сообщил об открытии движения на Боровицкой площади и улице Знаменке в центре Москвы. Ранее здесь действовали временные ограничения.

В городе сохраняются локальные перекрытия, о которых водителей предупреждали заранее. В частности, движение ограничено на 69-м километре внешней стороны МКАД. Специалисты ЦОДД рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты.

