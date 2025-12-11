Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится в ночь на 13 декабря

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево в Москве изменится в ночь на 13 и на 14 декабря. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

С 23:00 до 06:00 интервалы движения на МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской увеличат до 1 часа, а от Белорусской до Лобни – до 30 минут. От Славянского бульвара до Беговой электрички в обе стороны проследуют по пути на Одинцово. Часть поездов "Аэроэкспресс" пройдут по укороченным маршрутам до станции Савеловская.

