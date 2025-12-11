11 декабря, 07:15Транспорт
"Аэрофлот" запустил 10 киосков для самостоятельной регистрации пассажиров в Шереметьево
"Аэрофлот" запустил 10 киосков для самостоятельной регистрации пассажиров на внутренних рейсах в Шереметьево. Их разместили в терминале B перед стойками класса "Эконом" и Drop Off.
Пройти саморегистрацию могут путешественники, которые летят как с ручной кладью, так и с багажом. Если возникли вопросы, рядом дежурят готовые помочь сотрудники авиакомпании.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.