Городской вокзал Беговая свяжет одноименную станцию метро с МЦД

В Москве скоро появится новый городской вокзал Беговая. Он свяжет одноименную станцию метро с первым и четвертым диаметрами. Строится новый вокзал по единому стандарту – с эскалаторами, лифтами, отапливаемыми переходами и навесами.

Кроме того, вокруг прокладывают широкие тротуары, обустраивают перехватывающие парковки и остановки общественного транспорта. Ориентироваться пассажирам помогают схемы пересадок, таблички с выходами и расписанием поездов.

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