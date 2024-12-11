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11 декабря, 22:15

Транспорт

Транспортная прокуратура вернула в оборот тысячи ж/д билетов в России

Транспортная прокуратура вернула в оборот тысячи ж/д билетов в России

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Тысячи железнодорожных билетов на сумму более 9 миллионов рублей транспортная прокуратура смогла вернуть в оборот. Ранее эти проездные документы забронировали мошенники, чтобы сначала создать искусственный дефицит перед новогодними праздниками, а потом перепродать с большой наценкой.

Востребованными железнодорожными направлениями в новогодние праздники считаются Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Великий Устюг и Калининград. В пиковые периоды перевозчики вводят дополнительные вагоны или целые составы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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