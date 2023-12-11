11 декабря, 08:00Транспорт
Сумма субсидий для столичных таксомоторных парков составит 450 млн рублей в 2023 году
Сумма субсидий для столичных таксомоторных парков в этом году составит 450 миллионов рублей. Об этом сообщили в Дептрансе.
Отмечается, что поддержку от города получают 55 компаний. Городские деньги компенсируют сервисам часть затрат при покупке более 8 тысяч автомобилей.
Всего за 12 лет в рамках программы по поддержке таксомоторных компаний столичные власти выделили на субсидирование больше 2 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.