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11 декабря, 08:00

Транспорт

Сумма субсидий для столичных таксомоторных парков составит 450 млн рублей в 2023 году

Сумма субсидий для столичных таксомоторных парков составит 450 млн рублей в 2023 году

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Сумма субсидий для столичных таксомоторных парков в этом году составит 450 миллионов рублей. Об этом сообщили в Дептрансе.

Отмечается, что поддержку от города получают 55 компаний. Городские деньги компенсируют сервисам часть затрат при покупке более 8 тысяч автомобилей.

Всего за 12 лет в рамках программы по поддержке таксомоторных компаний столичные власти выделили на субсидирование больше 2 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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