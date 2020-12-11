Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Правительство Москвы в два раза увеличило размер субсидий на покупку автомобилей такси в 2023 году. 55 компаний получат финансовую поддержку, которая позволит компенсировать часть затрат при покупке 8 тысяч новых автомобилей.

"255 миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры первых двух диаметров за четыре года. Одно из преимуществ МЦД – удобная билетная система, которая позволяет сокращать расходы на проезд", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Проект "Московский электробус" получил несколько престижных наград. Он отмечен спецпризом "Зеленой премии" за "Лучшее экорешение в транспортной сфере".