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Новости

11 декабря, 18:30

Транспорт

Авиакомпания прокомментировала задержку рейса из Внуково на Шри-Ланку

Авиакомпания прокомментировала задержку рейса из Внуково на Шри-Ланку

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Пассажиры аэропорта Внуково почти сутки ждали своего рейса на Шри-Ланку. Самолет должен был вылететь накануне в 23:00, однако рейс постоянно переносили.

Начальник отдела информационной политики и коммуникаций AZUR air Сергей Ахрамеев рассказал, что компания задержала рейс ради безопасности полетов. По его словам, пассажирам задержанного рейса оказывают услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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