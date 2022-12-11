11 декабря, 18:30Транспорт
Авиакомпания прокомментировала задержку рейса из Внуково на Шри-Ланку
Пассажиры аэропорта Внуково почти сутки ждали своего рейса на Шри-Ланку. Самолет должен был вылететь накануне в 23:00, однако рейс постоянно переносили.
Начальник отдела информационной политики и коммуникаций AZUR air Сергей Ахрамеев рассказал, что компания задержала рейс ради безопасности полетов. По его словам, пассажирам задержанного рейса оказывают услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.