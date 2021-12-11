На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД задерживаются поезда

Поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги задерживаются из-за человек на путях, сообщает пресс-служба ЦППК.

Поезда следуют через станцию "Марк" МЦД-1 по одному пути в обе стороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

