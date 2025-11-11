В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе. Об этом сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В дневное время возможны локальные затруднения на 2-м Волоколамском путепроводе, пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения на выездных магистралях в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.