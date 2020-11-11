Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Столичные автобусы проезжают более 280 тысяч километров в сутки, что в 7 раз больше длины экватора. 2 100 современных автобусов обеспечивают работу более чем 160 маршрутов. Экологичный транспорт делает поездки еще комфортнее и помогает сокращать объем вредных выбросов.

"С начала года мы обновили светофоры по 134 адресам – заменили оборудование, установили дополнительные секции и звуковые сигналы. Также разместили устройства в 26 новых точках; рядом с пешеходными переходами, вблизи социальных объектов и мест притяжения. Новые светофоры появились в каждом округе, они делают московские улицы удобнее и безопаснее, как поручил Сергей Собянин", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С открытием станций Троицкой линии разгрузились соседние: на Калужско-Рижской стало свободнее на 6%, на Сокольнической – на 5%. Ежедневно первым участком новой линии метро пользуется более 30 тысяч пассажиров.