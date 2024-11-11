Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, свободное движение прогнозируется на МСД, проспектах Кутузовском и Багратиона. Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 6–7 баллов.

Тем временем на участках МКАД продолжаются строительные работы. Среди них – 76-й километр, а также отрезок с 29-го по 32-й. На Бережковском мосту также проводится ремонт.

Ведомство напомнило, что после 19:00 и до 07:30 в пятницу, субботу и до утра воскресенья меняется движение поездов МЦД-1, такой график продлится до конца ноября.

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