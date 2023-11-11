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11 ноября, 21:15

Транспорт

Интенсивность движения на ЦКАД-3 выросла более чем в 3 раза

Интенсивность движения на ЦКАД-3 выросла более чем в 3 раза

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Интенсивность движения по третьему участку ЦКАД выросла более чем в три раза. Об этом сообщила пресс-служба "Российских автомобильных дорог".

Участок протяженностью свыше 100 километров открыли три года назад. Он проходит в Подмосковье от пересечения с трассой М-11 "Нева" до автодороги М-7 "Волга". Сразу после открытия там в среднем проезжали чуть больше трех тысяч машин в сутки. В этом году – уже 17,5 тысячи.

Самые высокие показатели трафика на ЦКАД ежегодно приходятся на летние месяцы. В пиковые дни августа на ЦКАД-3 фиксировалось более 40 тысяч проездов авто за сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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