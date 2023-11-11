Прием заявок от участников проекта "Музыка в метро" завершится 12 ноября

12 ноября завершается прием заявок от участников проекта "Музыка в метро". На данный момент их подали более 500 артистов и творческих коллективов.

Следующий этап – открытые прослушивания. Исполнителям необходимо будет представить свои номера профессиональному жюри. Отбор стартует 20 ноября.

В итоге те, кто пройдут отбор, получат право выступать на специальных площадках в подземке в течение всего 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.