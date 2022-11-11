Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Участок зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехова" закроют на полгода с 12 ноября. Для пассажиров запустят бесплатные автобусы.

Следователи проверят гидов, которые водят нелегальные экскурсии по каменоломням. Речь идет о Сьяновских пещерах в Подмосковье и Гурьевских в Тульской области, которые частично затоплены. Там экскурсоводы организуют опасные заплывы для экстремалов, сообщили в СК РФ. Уточняется, что поводом для проверки стал телесюжет про экскурсии, которые не отвечают требованиям безопасности.

В Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади. По словам перевозчиков, из-за того, что пассажиры пытаются обойти правила, приходится задерживать вылет, а это колоссальные убытки.

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