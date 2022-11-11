Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11 ноября, 21:00

Транспорт

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Трамваи № 4 и 45 задерживаются в Верхнем Сусальном переулке из-за машины на путях

Новости часа: два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены

"Мой район. Навигатор": шесть километров временных полос обустроят на юге Москвы

Новости часа: ВСУ обстреляли гражданские дома и санаторий в Новой Каховке

Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Новости часа: войска РФ перебросили на левый берег Днепра на херсонском направлении

В аэропорту Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют на шесть месяцев

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Участок зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехова" закроют на полгода с 12 ноября. Для пассажиров запустят бесплатные автобусы.

Следователи проверят гидов, которые водят нелегальные экскурсии по каменоломням. Речь идет о Сьяновских пещерах в Подмосковье и Гурьевских в Тульской области, которые частично затоплены. Там экскурсоводы организуют опасные заплывы для экстремалов, сообщили в СК РФ. Уточняется, что поводом для проверки стал телесюжет про экскурсии, которые не отвечают требованиям безопасности.

В Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади. По словам перевозчиков, из-за того, что пассажиры пытаются обойти правила, приходится задерживать вылет, а это колоссальные убытки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествиявидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика