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Транспорт

Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября

Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября

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Часть зеленой ветки метро закроют на полгода. С 12 ноября перестанут ходить поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово". За это время на участке между "Царицыно" и "Кантемировской" фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров.

Почему в таком случае закрывают пять станций, а не две? И какие альтернативные маршруты будут у москвичей практически до следующего лета?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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