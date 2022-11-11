11:15Транспорт
В Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади
Пассажиров с ручной кладью, которая не вписывается в нормы, могут разрешить снимать с рейсов. С таким предложением выступили в аэропорту Шереметьево.
Причина кроется в требовании Росавиации: вещи пассажиров требуют повторного досмотра, если при посадке выясняется, что их необходимо сдать в багаж. Это приводит к задержке рейса.
Есть ли другие варианты решить проблему с ручной кладью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.