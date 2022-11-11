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11:15

Транспорт

В Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади

В Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади

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Пассажиров с ручной кладью, которая не вписывается в нормы, могут разрешить снимать с рейсов. С таким предложением выступили в аэропорту Шереметьево.

Причина кроется в требовании Росавиации: вещи пассажиров требуют повторного досмотра, если при посадке выясняется, что их необходимо сдать в багаж. Это приводит к задержке рейса.

Есть ли другие варианты решить проблему с ручной кладью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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