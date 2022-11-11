Пассажирам Калужско-Рижской линии метро раздали 30 тыс упаковок печенья и шоколада

Почти четыре тысячи литров бесплатного чая раздали неделю назад на станциях "Новые Черемушки" и "Октябрьская", когда закрывали участок Калужско-Рижской линии метро на ремонт. Кроме того, пассажиры в общей сложности съели 30 тысяч упаковок печенья и шоколада, сообщили в столичном Дептрансе.

В начале мая чаем и сладостями компенсировали неудобства во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.