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Транспорт

Пассажирам Калужско-Рижской линии метро раздали 30 тыс упаковок печенья и шоколада

Пассажирам Калужско-Рижской линии метро раздали 30 тыс упаковок печенья и шоколада

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Почти четыре тысячи литров бесплатного чая раздали неделю назад на станциях "Новые Черемушки" и "Октябрьская", когда закрывали участок Калужско-Рижской линии метро на ремонт. Кроме того, пассажиры в общей сложности съели 30 тысяч упаковок печенья и шоколада, сообщили в столичном Дептрансе.

В начале мая чаем и сладостями компенсировали неудобства во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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