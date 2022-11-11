В Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров при избытке ручной клади

Слишком объемная сумка может стать причиной для отказа в перелете. Как заявила газета "Коммерсантъ", в Шереметьево предложили авиакомпаниям не возить пассажиров, если у тех перевес ручной клади.

В воздушной гавани объяснили такое предложение задержкой рейсов, так как при сдаче сверхнормативной ручной клади в багаж она требует повторного досмотра и переоформления. Какие еще есть основания для отказа? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.