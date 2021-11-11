"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию

Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о ее причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика.

"Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул – Минск. В пресс-службе также отметили, что транзитное движение граждан этих стран через территорию России затруднено, поскольку требует специальных виз.

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