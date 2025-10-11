11 октября, 09:00Транспорт
Застрявшие в Турции россияне прибыли в Москву
Туристы, которые сутки не могли вернуться домой из Турции, наконец прибыли в Москву. Вылететь путешественники должны были вечером 9 октября. Однако рейс неоднократно переносили. Пассажиры ждали отправления прямо в аэропорту: на полу, лежа на сумках, за ширмой из чемоданов.
Проблемы с вылетами из Турции начались 7 октября. Рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в Москву и Санкт-Петербург задержались из-за сложных метеоусловий. Курорт накрыли ливни. Теперь погода нормализовалась.
