Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 09:00

Транспорт

Застрявшие в Турции россияне прибыли в Москву

Застрявшие в Турции россияне прибыли в Москву

Прямые рейсы запустили из Москвы в Эр-Рияд

Два экскурсионных маршрута на электросудах начнут работать в Москве с 11 октября

Профилактическая акция "СИМ. Велосипедист" стартовала в Москве

В Москве построят новые станции метро на участке от "Новомосковской" до "Троицка"

Водителей попросили быть осторожнее на дорогах в Московской и Тверской областях

Первый рейс авиакомпании Saudia прилетел в Шереметьево из Саудовской Аравии

Новости Москвы: капитальный ремонт Волоколамского путепровода начался в Москве

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей с частыми нарушениями правил остановки

Российские туристы предпримут третью попытку вылететь из Антальи в Москву

Туристы, которые сутки не могли вернуться домой из Турции, наконец прибыли в Москву. Вылететь путешественники должны были вечером 9 октября. Однако рейс неоднократно переносили. Пассажиры ждали отправления прямо в аэропорту: на полу, лежа на сумках, за ширмой из чемоданов.

Проблемы с вылетами из Турции начались 7 октября. Рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в Москву и Санкт-Петербург задержались из-за сложных метеоусловий. Курорт накрыли ливни. Теперь погода нормализовалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика