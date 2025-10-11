Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 09:45

Транспорт

Прямые рейсы запустили из Москвы в Эр-Рияд

Прямые рейсы запустили из Москвы в Эр-Рияд

Два экскурсионных маршрута на электросудах начнут работать в Москве с 11 октября

Профилактическая акция "СИМ. Велосипедист" стартовала в Москве

В Москве построят новые станции метро на участке от "Новомосковской" до "Троицка"

Водителей попросили быть осторожнее на дорогах в Московской и Тверской областях

Первый рейс авиакомпании Saudia прилетел в Шереметьево из Саудовской Аравии

Новости Москвы: капитальный ремонт Волоколамского путепровода начался в Москве

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей с частыми нарушениями правил остановки

Российские туристы предпримут третью попытку вылететь из Антальи в Москву

"Новости дня": электробусы вышли на новый маршрут в Коммунарке и Теплом Стане

Добираться до Саудовской Аравии стало проще. Первые пассажиры уже зарегистрировались на прямой рейс по маршруту Москва – Эр-Рияд. Однако это направление пока не очень популярно у российский туристов, однако Эр-Рияд может стать удобным хабом на пути в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Самолеты будут отправлять и принимать в Шереметьево. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика