Прямые рейсы запустили из Москвы в Эр-Рияд

Добираться до Саудовской Аравии стало проще. Первые пассажиры уже зарегистрировались на прямой рейс по маршруту Москва – Эр-Рияд. Однако это направление пока не очень популярно у российский туристов, однако Эр-Рияд может стать удобным хабом на пути в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Самолеты будут отправлять и принимать в Шереметьево. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



