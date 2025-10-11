Профилактическая акция "СИМ. Велосипедист" стартовала в Москве. Особое внимание госавтоинспекторы обратят на безопасность юных участников дорожного движения.

Зачастую неправильное поведение велосипедистов и электросамокатчиков на трассах создает опасность ДТП. Рейд закончится 13 октября. Такая акция проходила в Москве также в конце августа. Тогда сотрудники ГАИ пресекли больше 8 тысяч нарушений.

