11 октября, 09:45

Транспорт

Профилактическая акция "СИМ. Велосипедист" стартовала в Москве

Профилактическая акция "СИМ. Велосипедист" стартовала в Москве. Особое внимание госавтоинспекторы обратят на безопасность юных участников дорожного движения.

Зачастую неправильное поведение велосипедистов и электросамокатчиков на трассах создает опасность ДТП. Рейд закончится 13 октября. Такая акция проходила в Москве также в конце августа. Тогда сотрудники ГАИ пресекли больше 8 тысяч нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоДарья Крамарова

