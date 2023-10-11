Специальный тариф велопроката будет действовать в Москве в дождливую погоду

До конца октября москвичи еще могут успеть покататься на прокатных велосипедах. В дождь действует специальный тариф, также бесплатно выдают дождевики.

За сезон 2022 года пользователи проехали по Москве 33 миллиона километров – это данные только одного сервиса. Популярность велопроката растет. Какие современные байки пополнили парк техники и где расположены самые востребованные стоянки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.