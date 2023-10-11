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11 октября, 16:30

Транспорт

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановили

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановили

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Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено. Теперь пассажиры могут пройти на станцию "Печатники", а поезда ходят по графику.

ЧП на Люблинско-Дмитровской линии произошло утром 11 октября. На станции метро "Печатники" старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.

В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины. Сергей Собянин сообщил, что среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили.

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