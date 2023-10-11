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11 октября, 16:15

Транспорт

В Москве вновь открыли вход на станцию метро "Печатники" после ЧП

В Москве вновь открыли вход на станцию метро "Печатники" после ЧП

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Вход на станцию метро "Печатники" открыт. В департаменте транспорта рассказали о причине ЧП на станции метро – принятие неверного решения об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости (АРС) машинистом поезда без пассажиров.

Ранее пустой поезд накатился на состав с пассажирами, который стоял на платформе. Четыре человека обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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