В Москве вновь открыли вход на станцию метро "Печатники" после ЧП

Вход на станцию метро "Печатники" открыт. В департаменте транспорта рассказали о причине ЧП на станции метро – принятие неверного решения об отключении вручную автоматической системы регулирования скорости (АРС) машинистом поезда без пассажиров.

Ранее пустой поезд накатился на состав с пассажирами, который стоял на платформе. Четыре человека обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.