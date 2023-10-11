Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 15:15

Происшествия

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Новости часа: причиной наката поезда на другой в московском метро стала ошибка машиниста

В Москве назвали самые популярные точки велопроката

"Актуальный репортаж": несовершеннолетние на электросамокатах

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково

Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

59 компенсационных автобусов Мосгортранса перевозят пассажиров между станциями метро "Дубровка" и "Люблино", где из-за ЧП не ходят поезда. Остановки делают также у других пока закрытых платформ.

Например, можно поехать по БКЛ и Замоскворецкой линии или воспользоваться МЦД-3, там в данный момент поезда ходят с меньшим интервалом.

Между тем, Сергей Собянин сообщил о состоянии пострадавших. По его словам, оно удовлетворительное. Всего в больницы доставили пять человек, а их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Столкновение двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии случилось утром 11 октября. На станции метро "Печатники" состав, который ехал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд с людьми. В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествиявидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика