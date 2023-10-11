Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

59 компенсационных автобусов Мосгортранса перевозят пассажиров между станциями метро "Дубровка" и "Люблино", где из-за ЧП не ходят поезда. Остановки делают также у других пока закрытых платформ.

Например, можно поехать по БКЛ и Замоскворецкой линии или воспользоваться МЦД-3, там в данный момент поезда ходят с меньшим интервалом.

Между тем, Сергей Собянин сообщил о состоянии пострадавших. По его словам, оно удовлетворительное. Всего в больницы доставили пять человек, а их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Столкновение двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии случилось утром 11 октября. На станции метро "Печатники" состав, который ехал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд с людьми. В результате машинист оказался зажат между поездами. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины.

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