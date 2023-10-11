Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

На станции метро "Печатники" в Москве поезд без пассажиров накатился на другой. В настоящее время около входа на платформу ограничено движение – приоритет отдали компенсационным автобусам.

Закрыт поворот с улицы Шоссейной на улицу Полбина. На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.