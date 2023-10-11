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Новости

11 октября, 12:00

Происшествия

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы

"Актуальный репортаж": компания Volvo отключила российских водителей от ПО

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами

ЦОДД спрогнозировал трафик на московских дорогах до 8 баллов вечером 11 октября

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километра

Поезда не ходят от станций "Люблино" до "Дубровки" на Люблинско-Дмитровской линии метро

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

На станции метро "Печатники" в Москве поезд без пассажиров накатился на другой. В настоящее время около входа на платформу ограничено движение – приоритет отдали компенсационным автобусам.

Закрыт поворот с улицы Шоссейной на улицу Полбина. На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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