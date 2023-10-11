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11 октября, 10:45

Транспорт

Поезда не ходят от станций "Люблино" до "Дубровки" на Люблинско-Дмитровской линии метро

Поезда не ходят от станций "Люблино" до "Дубровки" на Люблинско-Дмитровской линии метро

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Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В обратном направлении движение осуществляется увеличенными интервалами.

Ранее интервалы были увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии. В Дептрансе сообщали, что это связано с проверкой инфраструктуры. Позже движение начали вводить в график.

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