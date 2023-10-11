Дептранс рассказал о самых популярных точках велопроката в Москве

Станция городского велопроката у главного входа ВДНХ стала самой популярной в нынешнем сезоне. Как рассказали в Дептрансе, там велосипеды брали в аренду более 17 тысяч раз.

На втором месте – точка, которая находится у Москвариума. Отсюда пользователи совершили свыше 12 тысяч поездок. Замыкает тройку лидеров пункт у метро "Парк культуры". Этой велопарковкой воспользовались более 10 тысяч раз за сезон.

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