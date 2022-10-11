Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минтранс рассказали, что автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с пересадками на железнодорожный транспорт. Движение по автомобильной части Крымского моста после теракта 8 октября пока разрешено только легковым автомобилям.

В проект бюджета Москвы на 2023–2025 годы заложат больше средств на социальную сферу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Долг туроператоров за несостоявшиеся туры сократился с начала года в четыре раза, до 10 миллиардов рублей. Об этом заявил Ростуризм.