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Экономика

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Новости часа: новые удары ВС РФ по объектам военного управления Украины

Россиянам рассказали о режиме работы Крымского моста

Минтранс РФ сообщил о ликвидации заторов у Крымского моста

Переход через Керченский пролив дополнительно защитят от терактов – НАК

НАК рассмотрел вопросы обеспечения безопасности транспорта через Керченский пролив

Количество паромов для обслуживания Керченской переправы увеличат до 7

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

Новости часа: взрывы на Украине 11 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минтранс рассказали, что автомобильное пассажирское сообщение с Крымом обеспечено с пересадками на железнодорожный транспорт. Движение по автомобильной части Крымского моста после теракта 8 октября пока разрешено только легковым автомобилям.

В проект бюджета Москвы на 2023–2025 годы заложат больше средств на социальную сферу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Долг туроператоров за несостоявшиеся туры сократился с начала года в четыре раза, до 10 миллиардов рублей. Об этом заявил Ростуризм.

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