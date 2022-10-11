Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Транспорт

Количество паромов для обслуживания Керченской переправы увеличат до 7

Количество паромов для обслуживания Керченской переправы увеличат до 7

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

Новости часа: взрывы на Украине 11 октября

Российские активы Nissan передадут НАМИ – Минпромторг

"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что количество паромов на Керченской переправе в ближайшее время увеличат до семи. В данный момент четыре судна перевозят грузовики, пассажирские автобусы и многотонники.

Начать ремонт поврежденных участков Крымского моста планируют уже на этой неделе. Пока ждут, когда привезут материалы.

Как работает переправа в данный момент? И можно ли проехать туристам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: ЧП на Крымском мосту
транспортрегионывидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика