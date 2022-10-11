Количество паромов для обслуживания Керченской переправы увеличат до 7

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что количество паромов на Керченской переправе в ближайшее время увеличат до семи. В данный момент четыре судна перевозят грузовики, пассажирские автобусы и многотонники.

Начать ремонт поврежденных участков Крымского моста планируют уже на этой неделе. Пока ждут, когда привезут материалы.

Как работает переправа в данный момент? И можно ли проехать туристам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.