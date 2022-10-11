Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

Пассажиры столичного метро могут получить в подарок брелок "Тройка" при покупке годового абонемента. Акция действует весь октябрь. Приобрести проездной можно в кассах Большой кольцевой линии и на пересадочных станциях БКЛ.

Благодаря абонементу на год можно сэкономить до 14 тысяч рублей. "Единым" можно оплатить проезд на метро, монорельсе, МЦК и наземном транспорте. До конца 2022 года при покупке проездного на год по карте "Мир" вернется кешбэк в размере 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.