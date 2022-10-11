Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Транспорт

Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

Новости часа: взрывы на Украине 11 октября

Российские активы Nissan передадут НАМИ – Минпромторг

"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Движение грузовиков из недружественных стран остановили в РФ

Пассажиры столичного метро могут получить в подарок брелок "Тройка" при покупке годового абонемента. Акция действует весь октябрь. Приобрести проездной можно в кассах Большой кольцевой линии и на пересадочных станциях БКЛ.

Благодаря абонементу на год можно сэкономить до 14 тысяч рублей. "Единым" можно оплатить проезд на метро, монорельсе, МЦК и наземном транспорте. До конца 2022 года при покупке проездного на год по карте "Мир" вернется кешбэк в размере 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика