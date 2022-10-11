Глава Крыма рассказал об организации транспорта между полуостровом и материком

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об организации транспорта между полуостровом и материком. Грузовики планируют запустить по Крымскому мосту в воскресенье, 16 октября. По словам руководителя региона, транспортное сообщение между полуостровом и материком войдет в штатный режим в течение пары дней.

На данный момент перевозкой крупнотоннажных фур заняты два парома, один из которых вышел на маршрут 10 октября. Кроме того, железные дороги готовы взять на себя часть перевозок: там открыли круглосуточную горячую линию для грузоотправителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.