Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

В этот раз москвичи угадали станцию "Некрасовка". Первым правильный ответ прислал Андрей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.