Эксперт рассказал, как появление новой дороги на юго-востоке Москвы повлияет на движение

На юго-востоке Москвы появится новая дорога и станция метро "Южный порт". Руководитель экспертного центра "Пробок. Нет" Александр Шумский рассказал, что, по заверению Москомархитектуры, она сильно разгрузит участки между Южным округом и ЮВАО.

"Здесь самая низкая связка дорожной сети, знаменитый проспект Андропова, Люблинская улица, Волгоградка славятся своими пробками. Потому строительство дороги, которая свяжет магистрали и разгрузит дороги, мы понимаем, что пойдет на пользу", – сказал Шумский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.