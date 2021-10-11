38 новых магистральных маршрутов появится в ЦАО и ЮАО в ноябре

В ноябре на территории ЦАО и ЮАО начнут работать 38 новых наземных магистральных маршрутов. Всего будет обновлено более 200 маршрутов.

Они улучшат транспортную доступность для 1,9 миллиона москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.